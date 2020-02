Un Carnevale… benefico per Aidmed Onlus

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 12 febbraio 2020, 16:56

Venerdì mattina (7 febbraio) al Teatro Alfieri gli studenti dell’ISI Garfagnana, con il dirigente professor Oscar Guidi, hanno incontrato Don Armando Zappolini, “prete di strada” da sempre impegnato nel sociale contro le mafie e l’illegalità e a sostegno dei più deboli ed emarginati

mercoledì, 12 febbraio 2020, 13:01

L'associazione "Il Serchio delle Muse", dopo l'ottima riuscita della precedente trasferta per "Il Barbiere di Siviglia", organizza per domenica 22 marzo una trasferta in bus al Teatro Carlo Felice di Genova per la visione de "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi con la regia di Leo Nucci (che in...

martedì, 11 febbraio 2020, 17:31

Si terrà domani pomeriggio, alle 15, in Duomo a Castelnuovo il funerale di Loris Tamburi, deceduto ieri all’età di 80 anni: persona molto conosciuta e benvoluta nel capoluogo garfagnino e in tutta la valle in ambito scolastico e sportivo

lunedì, 10 febbraio 2020, 18:57

Una ragazza di 21 anni, incastrata nell'auto a seguito di un incidente in località Acquabona, è rimasta ferita oggi pomeriggio mentre viaggiava assieme ad un ragazzo

venerdì, 7 febbraio 2020, 11:42

Denunciato in stato di libertà un minore di nazionalità tunisina, regolare sul territorio nazionale, già gravato da diversi precedenti di polizia

giovedì, 6 febbraio 2020, 18:01

Fratelli d’Italia invita i cittadini della Valle del Serchio a “Presente e futuro in Toscana”, conferenza organizzata dal partito di Giorgia Meloni a Castelnuovo di Garfagnana per fare il punto sulle prossime mosse del centrodestra anche in vista delle elezioni regionali ormai alle porte