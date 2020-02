Castelnuovo



Un'ippovia da Torrite alla Fortezza: consegnati i lavori

venerdì, 21 febbraio 2020, 17:36

Sono stati consegnati martedì 18 febbraio i lavori per la realizzazione dell’ippovia che da Torrite, in Località Ai Cerri, porterà fino alla Fortezza di Montalfonso.



Il progetto, affidato alla ditta Terra Uomini e Ambiente S.r.l., prevede la sistemazione del sentiero esistente e la realizzazione di un nuovo tratto, la durata prevista dei lavori è di 90 giorni, ma il termine potrebbe essere anche anticipato.



Questo nuovo itinerario sarà percorribile non solo a cavallo, ma anche a piedi e in mountain bike e valorizzerà, rendendola più facilmente fruibile, la Fortezza. L’opera è finanziata dalla Regione Toscana (Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale) e in quota parte dal comune di Castelnuovo di Garfagnana, per un importo totale di € 95.812,38. La realizzazione del progetto e la direzione dei lavori sono state affidate all’ingegner Mocci, mentre il responsabile unico del procedimento per l’amministrazione comunale è il geometra Suffredini.