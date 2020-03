Castelnuovo



A Castelnuovo nasce una canzone per esorcizzare la paura del Coronavirus

martedì, 24 marzo 2020, 14:42

Proprio ieri il popolare cantante J-Ax ha pubblicato su youtube una canzone a più voci in piena emergenza coronavirus. Anche Castelnuovo di Garfagnana, a quanto pare, tra poco potrebbe avere la sua canzone “a più voci” a tema coronavirus, un inno a lottare e non arrendersi a questa terribile emergenza.

L’idea è venuta a due attivissimi giovani del capoluogo, Paolo Lupetti e Lorenzo Berti, che hanno coinvolto da subito l’amico Daniele Varetti, noto musicista locale che, da una decina di giorni, sta intrattenendo i compaesani (e non solo) con i suoi concerti in diretta web.

“Questo periodo – ci spiegano gli ideatori – sta mettendo tutti a dura prova ed in particolare Castelnuovo di Garfagnana è stato colpito pesantemente dall’epidemia. La gente sta in casa, è preoccupata, ha paura e vive nell’asia per gli amici e parenti, le loro famiglie, colpite dal virus. Così abbiamo pensato al progetto di una canzone per tirarci su il morale”.

Il titolo è “Uniti per Castelnuovo”: la base musicale è quella dell’inno del Castelnuovo calcio scritto e inciso proprio da Daniele Varetti. Il testo è stato modificato aggiornandolo al periodo che stiamo vivendo. Gli interpreti? Gli abitanti di Castelnuovo … o meglio, questa è l’idea dei due amici che hanno diffuso la base musicale e il testo a tanta gente perché cantino, ciascuno, una strofa. Dal montaggio di quanto poi riceveranno, nascerà la canzone finale. Al momento c’è la versione di Varetti: comunque sarà, una bella iniziativa che fa morale e coraggio in un momento difficile.