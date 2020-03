Castelnuovo



A Castelnuovo nessun nuovo caso: nuove limitazioni

venerdì, 20 marzo 2020, 18:11

Finalmente buone notizie dal capoluogo garfagnino. Oggi infatti non sono stati registrati nuovi casi di contagio, mentre sono attesi gli esiti di tamponi effettuati nelle ultime ore dall’azienda sanitaria.

Emessa ordinanza del sindaco Tagliasacchi per limitare le uscite da casa: "Chiusi parchi pubblici, impianti sportivi e cimiteri - afferma il sindaco -. Limitazioni ulteriori anche per gli spostamenti. Un nuovo servizio di supporto ai cittadini"



"Pronto intervento per guasti elettrici e idraulici - conclude il primo cittadino - semplicemente chiamando i numeri del Centro Operativo Comunale. Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368. Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935".

Il video-messaggio:

Video A Castelnuovo nessun nuovo caso: nuove limitazioni