A Castelnuovo sei nuovi contagiati

giovedì, 19 marzo 2020, 17:58

La situazione dei contagi si aggrava con sei nuovi tamponi positivi per un totale di 18 persone contagiate a Castelnuovo, due delle quali, purtroppo, decedute. I sei soggetti positivi sono fortunatamente già in quarantena.

Il sindaco chiede ancora una volta ai cittadini di restare a casa e di spostarsi solo per estrema necessità: "Un invito a rispettare le prescrizioni anche per chi si reca a lavoro sopratutto con i mezzi pubblici. La Regione Toscana ha deciso di avviare una campagna di screening a tappeto partendo dagli operatori sanitari e dai soggetti più a rischio per poi estenderla a tutti i cittadini. Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935".



Il video-messaggio:

Video A Castelnuovo sei nuovi contagiati