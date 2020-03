Castelnuovo



A Castelnuovo si sanificano le strade: intensificati i controlli

giovedì, 19 marzo 2020, 12:32

Sono ore decisive per scongiurare la diffusione del virus. Stamattina il comune di Castelnuovo di Garfagnana, in accordo con l'azienda sanitaria, ha predisposto un lavoro di sanificazione di alcuni siti strategici del capoluogo, tra cui piazze e strade del centro frequentate in ragione della presenza di alcuni esercizi commerciali aperti al pubblico.



Intensificati anche i controlli delle forze dell'ordine sui mezzi in circolazione. E' in atto infatti un piano straordinario di vigilanza con controlli sugli spostamenti delle persone per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'ultimo decreto ministeriale.



Ad oggi, purtroppo, il capoluogo garfagnino risulta il più colpito dell'intera Valle del Serchio, con 12 casi di contagio (tra cui due decessi), 39 persone in quarantena e 15 in isolamento fiduciario. In attesa del bollettino giornaliero aggiornato, che sarà diramato come sempre in serata dal primo cittadino, l'appello per tutti rimane invariato: state a casa.