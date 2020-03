Castelnuovo



A Castelnuovo un altro caso positivo

martedì, 24 marzo 2020, 18:19

Anche oggi un caso di contagio interessa il comune di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di un uomo residente a Pieve Fosciana, ma domiciliato nel capoluogo garfagnino.

Tagliasacchi chiede ancora una volta di restare a casa con senso di responsabilità soprattutto pensando a tutti quelli che devono uscire per lavorare in prima linea per noi. Chiarimenti in merito al cantiere della Valserchio che cesserà entro domani 25 marzo in conformità al nuovo decreto.

Riscossione delle pensioni presso l’Ufficio Postale in ordine alfabetico. Il Centro Operativo Comunale a disposizione per fornire delucidazioni in merito. La protezione civile regolerà l’afflusso per rispettare le norme in vigore.

Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.



Il video-messaggio:

Video A Castelnuovo un altro caso positivo