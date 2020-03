Castelnuovo



Alessandro e il suo rap: quando la musica vince sulla paura

lunedì, 16 marzo 2020, 18:43

di michele masotti

In un periodo come quello che sta vivendo l’Italia, spesso le note e le parole di una canzone riescono a tradurre i sentimenti e le sensazioni provate da un’intera popolazione. Tutto questo è racchiuso in “Io non lo scorderò”, singolo di Alessandro Cosimini, giovane di Castelnuovo di Garfagnana con l’hobby della musica. Un testo creato e musicato nel giro di poche ore che ha il chiaro scopo di dar voce a tutto ciò che teniamo chiuso nel nostro animo in questi giorni. Buono il consenso di pubblico ricevuto da questo rap melodico che si rivolge ad un pubblico più ampio rispetto a quello solitamente abituato al genere.

Cosimini, già balzato agli onori della cronaca musicale tre anni fa per un brano dedicato alla leggenda del motociclismo per antonomasia Valentino Rossi (senti qui), spiega così come è sorta l’idea di una canzone concepita per lanciare un messaggio importante. “Ho voluto portare la mia testimonianza della situazione che tutta l’Italia sta vivendo in questi giorni – ha affermato l’artista garfagnino -. L’idea era quella di dare voce allo stato d’animo che verosimilmente sta avendo ciascuno di noi. Spero che questa canzone, nata sinceramente senza alcun fine commerciale, riesca a strappare un momento di leggerezza e a tenere compagnia a chi l’ascolta per alleggerire anche uno stato emotivo non semplice. A livello musicale, inoltre, ho cercato di dare un taglio più melodico a questo rap, per far sì che possa raggiungere anche quelle persone non particolarmente appassionate di questo genere.”

La musica può essere un palliativo prezioso in situazioni come queste; se ti lascia un qualcosa come “Io non lo scorderò”, merita ancora di più ascoltarla: (ASCOLTA)



Per seguire la musica di Alessandro: https://www.facebook.com/alessandrocosiminiofficial/