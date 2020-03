Castelnuovo



Appello al commercio: "Resistere ora, per ripartire più forti"

venerdì, 13 marzo 2020, 14:21

di simone pierotti

Per il commercio di Castelnuovo, come del resto di tutta Italia, è un momento davvero nero. Eppure nessuno intende mollare e questa ritrovata unione collettiva offrirà la spinta per ripartire più forti e coesi una volta terminata questa emergenza.



Da parte di una delle aziende più penalizzate in ambito locale, AltroQuando Viaggi, arriva un appello forte: "Resistere adesso, per ripartire con maggiore entusiasmo dopo". Lara Bonaldi e Paolo Tortelli spiegano nel dettaglio qual è la propria idea che, si augura, vedrà coinvolto anche il resto del commercio del capoluogo della Garfagnana.



"Sarà solo l’inizio per ripartire da zero - dichiarano i titolari -; la nostra idea da subito è, e sarà, quella di far ripartire prima il nostro piccolo paese e poi tutto il resto. Saremo i primi a stare sempre aperti, non esisteranno più sabati e nemmeno domeniche! Non ci saranno orari, ma saremo aperti sempre! Aperti sempre per cercare di far ripartire e invogliare le persone a girare per il paese con le attività aperte, appena passerà questo brutto periodo".