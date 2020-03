Bel gesto da parte di una famiglia cinese: donate mascherine alle famiglie di Piano Pieve

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 28 marzo 2020, 18:21

Ancora un nuovo contagio nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di una persona residente nel comune, ma dimorante da anni in altra provincia

venerdì, 27 marzo 2020, 18:12

Il direttore degli ospedali dell’ambito territoriale di Lucca, dottoressa Michela Maielli ringrazia sentitamente la cittadinanza della Valle del Serchio per tutto ciò che ha fatto, con tanta generosità, per il pronto soccorso dell’ospedale di Castelnuovo Garfagnana, diretto dalla dottoressa Piera Banti, che si unisce sentitamente ai ringraziamenti

venerdì, 27 marzo 2020, 17:50

Ancora un contagiato nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. Ad annunciarlo il sindaco Andrea Tagliasacchi che però ha fornito anche dati positivi: un dimesso dall’ospedale e informazioni incoraggianti sui ricoverati. Video

venerdì, 27 marzo 2020, 16:32

Ci scrivono le educatrici dell'asilo nido "La Nuvoletta" di Castelnuovo di Garfagnana. Nella struttura in cui lavorano accolgono 56 bambini di età compresa tra 6 e 36 mesi. Come ben sappiamo, vista l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, come tutte le altre scuole di ogni ordine e grado, sono state chiuse

venerdì, 27 marzo 2020, 13:28

Si avvicina un altro fine settimana in tempo di restrizioni da Covid-19, con pochissime attività commerciali aperte. A Castelnuovo, sia sabato che domenica, è comunque garantito per la popolazione l’approvvigionamento di prodotti alimentari, grazie ad alcune attività che restano aperte per offrire un servizio importante

giovedì, 26 marzo 2020, 18:22

Un nuovo caso nel capoluogo garfagnino. Ad annuncialo, nel consueto video-messaggio rivolto ai cittadini, il sindaco Andrea Tagliasacchi. Con il nuovo tampone positivo, salgono a 26 i contagiati a Castelnuovo