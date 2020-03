Castelnuovo



Castelnuovo ai tempi del... Coronavirus

martedì, 10 marzo 2020, 08:23

di simone pierotti

Nel celebre film Io sono leggenda, tratto da un noto romanzo di fantascienza, Will Smith recita il ruolo di un virologo che rimane in una New York spettralmente deserta per trovare un antidoto ad una terribile epidemia: non ci troviamo certamente in questa condizione apocalittica, ma… girovagando per Castelnuovo ieri qualche spunto cinematografico nasceva. Visione estremizzata e provocatoria ma l’impressione, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti sul coronavirus, era quella di una “serrata” generale.

I provvedimenti di portata nazionale sono ben noti: la chiusura delle scuole e sospensione di ogni attività sportiva hanno dato un duro colpo al “movimento” locale. Tutte ferme le società di calcio, da quelle F.I.G.C. (con i circa 300 tesserati dell’U.S. Castelnuovo che, da giovedì scorso, hanno sospeso ogni tipo di attività) a quelle amatoriali, stesso discorso per il Cefa Basket, la pallavolo e i corsi di atletica, chiusa la piscina comunale, il Tennis Club, la Bocciofila, la palestra Body Planet, solo per ricordare le società più note.

Poca gente in centro, con il parcheggio di piazza delle Erbe, normalmente gremito, mezzo vuoto. All’ufficio della Pro Loco adottate le norme per regolare e limitare gli accessi, sapone e salviette per l’igiene della clientela. Norme restrittive anche per accedere alla Tabaccheria Ricevitoria Bertoncini. Serranda abbassata allo “storico” negozio di abbigliamento Colibrì, per iniziativa della titolare Luisana; posticipata a data da destinarsi l’apertura del negozio “gemello” Colibrì Uomo, che avrebbe dovuto aprire sabato prossimo.

Poca gente in giro, qualche “timido” cliente al New Bar che ha dimezzato le sedie per limitare i clienti all’interno del locale e tenerli distanti. Passeggiando notiamo diverse chiusure: le agenzie di viaggi Santini Viaggi, I Viaggi di Andrea, Altroquando Viaggi che si aggiungono all’altra agenzia cittadina, Fidelity Tours. La Gioielleria Pellegrineschi annuncia che rimarrà chiusa per tutelare la salute di clienti e dipendenti. Si abbassa la serranda del Bar Costanza, ben prima del tradizionale orario di chiusura: “Per ora rimaniamo aperti, ma dobbiamo sempre valutare la decisione”. In piazza Umberto I poche persone, non si parla di altro. Veniamo a conoscenza che la Bottega del Gelato da martedì chiuderà, stessa decisione anche per il Little Bar, Idexe, la Pizzeria Da Maury, la pizzeria Fuego, il bar Il Brillo Parlante, il Bar Aurora (“sospeso a data da definirsi”), la Pasticceria Franco. Tra le attività legate alla persona, chiudono per tutta la settimana Parrucchieri Tiffany, Estetica Felicity, Beauty Lab, Estetica Lucia, Esteticamente.

Desolanti le bacheche comunali, dove rimangono ancora affissi diversi manifesti di spettacoli e iniziative di vario genere, tutti annullati; stesso discorso per la bacheca degli spettacoli cinematografici, “sospesi”.