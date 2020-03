Castelnuovo, i contagi salgono a sei

Altri articoli in Castelnuovo

domenica, 15 marzo 2020, 18:30

Si tratta di due uomini di 60 anni di Castelnuovo, che si trovano a casa, e di due donne, una di 64 anni, di Pieve Fosciana, ricoverata in ospedale al San Luca, e un'altra di 82, di Barga, ricoverata anch'essa a Lucca

domenica, 15 marzo 2020, 15:31

In accordo con la Asl e il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Croce di Castelnuovo, è stata predisposta questa mattina dalla Protezione Civile, presso la tensostruttura del capoluogo, una apposita area per la sanificazione delle ambulanze dopo l'uscita dal pronto soccorso, al fine di rendere il servizio più sicuro e funzionale

sabato, 14 marzo 2020, 18:29

Salgono a cinque i casi di contagio nel comune di Castelnuovo, mentre si attendono ancora gli esiti dei tamponi effettuati nell’ambito dei protocolli previsti. Ad annunciralo il primo cittadino Andrea Tagliasacchi in un video-messaggio. Video

sabato, 14 marzo 2020, 10:58

Il cuore grande della gente, come sempre, è più forte tutto: in diverse zone d’Italia sono state organizzate raccolte fondi per aiutare i medici dei vari pronti soccorsi e chi lotta quotidianamente contro il Covid-19

venerdì, 13 marzo 2020, 18:25

Nuovo caso di contagio nel comune di Castelnuovo. A comunicarlo è stato il primo cittadino del capoluogo garfagnino, Andrea Tagliasacchi. Video

venerdì, 13 marzo 2020, 14:21

Da parte di una delle aziende più penalizzate in ambito locale, AltroQuando Viaggi di Lara Bonaldi e Paolo Tortelli, arriva un appello forte: "Resistere adesso, per ripartire con maggiore entusiasmo dopo"