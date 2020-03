Castelnuovo



Castelnuovo, nuove restrizioni agli spostamenti: e c’è chi rimane aperto anche la domenica

sabato, 21 marzo 2020, 16:21

L’amministrazione comunale di Castelnuovo ha diramato l’ordinanza n° 23 con la quale ha recepito le direttive contenute nell’ultima ordinanza del Ministero della Salute. Di fatti vengono limitati ulteriormente i movimenti delle persone, con ulteriori norme restrittive.

C’è il divieto di accesso ai parchi pubblici, impianti sportivi e campi polivalenti all’aperto, ai cimiteri. Per questi rimane garantita, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei familiari stretti, esclusi i familiari per i quali sia stato prescritto il provvedimento a tutela della salute pubblica.

L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentito esclusivamente per le motivazioni ammesse (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come la spesa o l’acquisto di beni di prima necessità). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (esclusivamente passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

Per quanto riguarda il fine settimana, il Carrefour Market Supermercato Castelli di via Farini comunica che rimane aperto anche domani, domenica con orario 8:30 – 13. Durante la settimana, invece, rimane invariato l’orario 8:30 – 13 e 15:30 – 18:30, mentre il punto vendita di piazzale del Genio osserverà l’orario continuato 8:15 – 19.

Non solo la media e grande distribuzione, ma anche un negozio alimentari del centro storico, l’Aia di Piero, ha comunicato che, per venire incontro alle esigenze della clientela in questo difficile momento, rimarrà aperto domenica, con orario continuato, dalle 8 alle 19. “Naturalmente – ci spiegano i titolari - adempiendo a tutte le misure di sicurezza con il personale ridotto per dare un servizio ai clienti affezionati, mentre da lunedì apertura soltanto la mattina”.