Castelnuovo



Castelnuovo piange la scomparsa di Guido Guidi, primo contagiato dal Coronavirus

martedì, 17 marzo 2020, 13:28

Il Coronavirus fa la seconda vittima a Castelnuovo. Dopo la triste scomparsa di Renzo Rossi ("Pilade"), 80 anni (leggi qui), si è spento oggi Guido Guidi, 71 anni, titolare della nota agenzia di viaggi e ditta di pullman "Fidelity Tours". Circa una settimana fa, Guidi era risultato il primo caso positivo al Coronavirus in Garfagnana.



Così Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, commenta la notizia: "Castelnuovo oggi piange per la perdita di Guido Guidi. Purtroppo non ce l’ha fatta. Lascia la sua famiglia e la nostra comunità. L’Amministrazione Comunale si stringe al dolore dei suoi cari e dei tanti che l’hanno conosciuto e apprezzato come uomo e come lavoratore. Capace imprenditore è riuscito, sempre in stretto rapporto con la comunità castelnuovese, a realizzare dal nulla una della più importanti imprese di trasporto e turismo della zona. Guido con la sua esperienza umana e professionale è stato un figura che ha rappresentato chi nel dopoguerra è riuscito ad affermarsi con il proprio impegno e le proprie capacità imprenditoriali: da operaio della Valserchio a imprenditore di successo. A nome di tutta la nostra comunità siamo vicini idealmente ai familiari che stanno vivendo questo momento di grande dolore in una situazione drammatica che li priva di una vicinanza fisica. Un abbraccio forte da tutti noi".



Messaggi di cordoglio sono arrivati dalla società dell'U.S. Castelnuovo Garfagnana: "Guido era un grande tifoso della squadra gialloblu che seguiva da sempre. Negli anni passati era stato anche presidente e dirigente e, comunque, sempre presente allo stadio a tifare i gialloblu. Negli anni della Serie C, con i pullman della sua agenzia "Fidelity Tours", Guido aveva trasportato la squadra del Castelnuovo (spesso anche come autista) in giro per l'Italia".



Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale di Castelnuovo, esprime così il proprio cordoglio: "Guidi era persona conosciutissima in tutta la Valle del Serchio per aver dato vita ad una rinomata impresa di trasporti e ad un’affermata Agenzia di Viaggi con sede in Castelnuovo. Lavoratore instancabile e dinamico imprenditore era un cittadino sempre partecipe della vita del capoluogo. Sportivo appassionato, ebbe a ricoprire anche l’importante incarico di presidente dell’Unione Sportiva Castelnuovo al fianco della quale è sempre rimasto come amico e fedele sostenitore. In questo momento tanto doloroso, mi unisco di tutto cuore alle espressioni del sindaco Tagliasacchi e della sua amministrazione per porgere alla Famiglia le espressioni del più sentito cordoglio a nome del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Garfagnana e mio personale".



Anche la redazione de La Gazzetta del Serchio si unisce ai messaggi di condoglianze ed esprime vicinanza alla famiglia Guidi.