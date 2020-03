Castelnuovo, tre nuovi casi: i contagi salgono a nove

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 16 marzo 2020, 18:43

In un periodo come quello che sta vivendo l’Italia, spesso le note e le parole di una canzone riescono a tradurre i sentimenti e le sensazioni provate da un’intera popolazione. Tutto questo è racchiuso in “Io non lo scorderò”, singolo di Alessandro Cosimini, giovane di Castelnuovo di Garfagnana con l’hobby...

lunedì, 16 marzo 2020, 16:49

Castelnuovo di Garfagnana, da sempre, rappresenta il centro della Garfagnana, il cuore pulsante della vita sociale ed economica della Valle. Castelnuovo, per il territorio, è divenuto il simbolo dell’emergenza coronavirus

domenica, 15 marzo 2020, 18:30

Si tratta di due uomini di 60 anni di Castelnuovo, che si trovano a casa, e di due donne, una di 64 anni, di Pieve Fosciana, ricoverata in ospedale al San Luca, e un'altra di 82, di Barga, ricoverata anch'essa a Lucca

domenica, 15 marzo 2020, 18:24

Mentre continuano i controlli da parte dell’Azienda ASL, salgono a sei le persone colpite dal virus nel comune di Castelnuovo. Ad annunciarlo, in un video-messaggio, il primo cittadino Andrea Tagliasacchi

domenica, 15 marzo 2020, 15:31

In accordo con la Asl e il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Croce di Castelnuovo, è stata predisposta questa mattina dalla Protezione Civile, presso la tensostruttura del capoluogo, una apposita area per la sanificazione delle ambulanze dopo l'uscita dal pronto soccorso, al fine di rendere il servizio più sicuro e funzionale

sabato, 14 marzo 2020, 18:29

Salgono a cinque i casi di contagio nel comune di Castelnuovo, mentre si attendono ancora gli esiti dei tamponi effettuati nell’ambito dei protocolli previsti. Ad annunciralo il primo cittadino Andrea Tagliasacchi in un video-messaggio. Video