Controlli nelle stazioni: finanzieri trovano droga vicino ai binari

giovedì, 5 marzo 2020, 14:01

L’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana, in continuo contatto con tutti gli organismi preposti, sta predisponendo ogni misura necessaria al fine di prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus così come disposto con decreto del presidente del consiglio dei ministri

mercoledì, 4 marzo 2020, 17:43

Toscana protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera a Castelnuovo di Garfagnana è stato centrato un "5" da 13.758,02 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Paolini di piazza Umberto I 4

martedì, 3 marzo 2020, 19:17

Una bella avventura in cui il giovane garfagnino ha riscosso grande successo, dimostrando doti che gli hanno permesso, come si dice, di “bucare il video”. La puntata, come di consueto, ha proposto casi di vita quotidiana, e Danilo ha dovuto intervenire e replicare a molte domande, senza mai lasciarsi intimorire

domenica, 1 marzo 2020, 18:44

Si chiama “Foto dal buio” ed il titolo sintetizza bene quanto sarà mostrato martedì 3 marzo alle 21:15 al Circolo Fotocine Garfagnana a Castelnuovo di Garfagnana, nella sede al Villaggio UNRRA, 44 dagli speleologi dello Speleoclub Garfagnana

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:20

In arrivo una nuova e moderna apparecchiatura per l’esecuzione della Tac all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana

venerdì, 28 febbraio 2020, 10:26

E' stato concesso al comune di Castelnuovo di Garfagnana il finanziamento di 500 mila euro a valere sul progetto presentato della “Cittadella dello Sport”, nell’ambito del Bando Sport e Periferie 2018