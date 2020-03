Coronavirus, attivato il COC a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 11 marzo 2020, 10:36

Nuove misure prese dal comune di Castelnuovo per far fronte all'emergenza Coronavirus ed evitare la diffusione del contagio a favore della salute dei cittadini

martedì, 10 marzo 2020, 17:55

Dopo il secondo caso di contagio registrato nel capoluogo garfagnino, il primo cittadino di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, ha voluto esprimere la propria vicinanza alle persone colpite dal virus e lanciare un messaggio di speranza ai cittadini del comune. Video

martedì, 10 marzo 2020, 17:22

Si tratta di un uomo di 80 anni, di Castelnuovo Garfagnana, ricoverato in Malattie infettive a Lucca. In ospedale l'uomo di 72 anni, sempre di Castelnuovo, che ieri è risultato positivo al tampone

martedì, 10 marzo 2020, 10:51

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana aggiorna sulle ultime disposizioni a seguito del decreto firmato ieri dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, recante le nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale

martedì, 10 marzo 2020, 08:23

Girovagando per Castelnuovo ieri qualche spunto cinematografico nasceva: l’impressione, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti sul coronavirus, era quella di una “serrata” generale

lunedì, 9 marzo 2020, 18:37

A seguito della prima segnalazione di un caso di positività al Coronavirus nel comune di Castelnuovo di Garfagnana il sindaco, in ottemperanza alle disposizioni di legge e su richiesta delle competenti autorità sanitarie, ha emanato cinque ordinanze che sottopongono, in via cautelativa, cinque persone alla misura della quarantena