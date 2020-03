Castelnuovo



Coronavirus, c'è il terzo caso: positiva la moglie del paziente in terapia intensiva

mercoledì, 11 marzo 2020, 16:29

Un altro caso di tampone positivo a Castelnuovo. Si tratta della moglie del 72enne che, nella giornata di lunedì, era risultato il primo caso registrato in Garfagnana e che ora si trova in terapia intensiva a Lucca. La donna, anche lei 72enne, sarebbe comunque in buone condizioni: solo un po' di febbre, un po' di tosse e leggermente raffreddata.

Il primo a rendere nota la notizia è stato proprio il figlio che su Facebook ha scritto: "Salve a tutti, ieri a me e a mia madre sono stati effettuati i tamponi. Mentre purtroppo mia madre è risultata positiva, il mio è risultato neutro e perciò mi verrà effettuato un'altro tampone domani. Io ho avuto un po di febbre I giorni scorsi ma da 2 non ho più niente. A me hanno fatto il tampone solamente ieri perciò non posso sapere se ho avuto o meno il corona virus, ma col tampone di domani, si spera di essere definitivamente negativo. Riguardo a mio padre, si trova ricoverato sempre in terapia intensiva a Lucca. Ringrazio tutti voi per gli attestati di affetto che avete mandato alla mia famiglia e mi scuso se non ho potuto ringraziarvi tutti. Se ci saranno novità, ve lo comunicherò subito".