Castelnuovo



Coronavirus, le ultime disposizioni a Castelnuovo

domenica, 8 marzo 2020, 11:11

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana, in occasione dell'8 marzo, aggiorna sulle ultime disposizioni in merito all'emergenza Coronavirus sul territorio comunale.



Si informa che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo di Garfagnana, in continuo contatto con tutti gli organismi preposti, sta predisponendo ogni misura necessaria al fine di prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus, così come stabilito dalle nuove disposizioni.



Al momento non sono segnalati casi di contagio nel territorio comunale. Nonostante questo l’Amministrazione è pronta con precisi protocolli a gestire ogni eventuale emergenza.



E’ assolutamente necessaria la massima collaborazione dei cittadini che, attenendosi alle prescrizioni igienico-sanitarie diffuse precedentemente e ribadite anche in questo nuovo decreto, possono consentire una ricaduta positiva, concreta e immediata.



Si ricorda che è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.



Si ricorda inoltre che è fatta espressa raccomandazione di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari.



Fino al 15 marzo sono sospese le attività scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado;



Fino al 15 marzo è sospeso il servizio educativo per la prima infanzia Nido “La Nuvoletta”.



Fino al 3 aprile sono sospesi gli spettacoli, compresi quelli teatrali e cinematografici, le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.



Fino al 3 aprile sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con applicazione di specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto.



Fino al 3 aprile la Biblioteca Comunale resterà chiusa con sospensione dell’erogazione dei relativi servizi.



E’ consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.



E’ fortemente raccomandato che il gestore di esercizi commerciali diversi da quelli indicati ai punti sopra, sia all’aperto che al chiuso, garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;



L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.



Fino al 3 aprile sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.



Fino al 3 aprile sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive, nonché degli allenamenti degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico: in tutti questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.



Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di un metro.



Gli uffici comunali resteranno regolarmente aperti. E’ opportuno rispettare le norme precauzionali e pertanto si consiglia di rivolgersi agli uffici solo per necessità non rimandabili.



Si invita la cittadinanza ad attenersi esclusivamente alle indicazioni provenienti da fonti ufficiali.



Sarà cura dell’Amministrazione fornire aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali.