Coronavirus, nuovo caso di contagio a Castelnuovo

venerdì, 13 marzo 2020, 14:21

Da parte di una delle aziende più penalizzate in ambito locale, AltroQuando Viaggi di Lara Bonaldi e Paolo Tortelli, arriva un appello forte: "Resistere adesso, per ripartire con maggiore entusiasmo dopo"

giovedì, 12 marzo 2020, 19:03

Il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, interviene dopo il primo decesso di un castelnuovese contagiato da Coronavirus e rivela due importanti iniziative. Video

giovedì, 12 marzo 2020, 09:59

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana, sulla base del nuovo decreto firmato ieri da Conte, che ha introdotto misure ancora più restrittive per il contenimento della diffusione del Coronavirus, aggiorna sulla sospensione dei servizi e delle attività sul territorio. Tali disposizioni resteranno in vigore fino al 25 marzo

mercoledì, 11 marzo 2020, 20:41

Non ce l'ha fatta, purtroppo, l'80enne di Castelnuovo di Garfagnana, Renzo Rossi, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato in malattie infettive a Lucca. L'uomo, con varie patologie pregresse, è deceduto nella serata di oggi

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:35

Sospesa la richiesta di ogni tipo di tributo comunale in questa fase. Ad annunciarlo è il primo cittadino di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, che, tramite un video-messaggio, si è rivolto alla popolazione per aggiornare sugli ultimi sviluppi dell'emergenza Coronavirus. Video

mercoledì, 11 marzo 2020, 16:29

Un altro caso di tampone positivo a Castelnuovo. Si tratta della moglie del 72enne che, nella giornata di lunedì, era risultato il primo caso registrato in Garfagnana e che ora si trova in terapia intensiva a Lucca. La donna, anche lei 72enne, sarebbe comunque in buone condizioni