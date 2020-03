Castelnuovo



Coronavirus, predisposta area per la sanificazione delle ambulanze

domenica, 15 marzo 2020, 15:31

In relazione all'emergenza Coronavirus, l'Unione Comuni Garfagnana, in sinergia con la Azienda Usl Toscana nord ovest, ha provveduto a realizzare una linea di pulizia e disinfezione delle ambulanze addette al trasporto di pazienti affetti o sospetti COVID-19. La linea prevede punti dove gli operatori possono procedere alla svestizione delle tute di protezione per le quali si deve fare particolare attenzione per evitare che gli equipaggi possano essere contaminati.

Tutte le ambulanze dopo il trasporto devono essere ripulite e opportunamente disinfettate prevedendo anche una protezione per chi effettua tale operazione. Il percorso delle ambulanze, pertanto, prevede un ingresso e una uscita separate per dar modo di evitare ogni tipo di contaminazione. L’intervento, in collaborazione con il comune di Castelnuovo di Garf.na e attuato dal gruppo Autieri della Garfagnana, permetterà a tutte le ambulanze che afferiscono al Pronto Soccorso di Castelnuovo di poter in tempo brevi rendere nuovamente operativa l’unità di soccorso.

L’infrastruttura, posta all’interno della tensostruttura di proprietà del comune di Castelnuovo di Garf.na e presidiata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castelnuovo, è un anello fondamentale per consentire le operazioni di pulizia in sicurezza che fino ad ora sono state eseguite in zone aperte.

Il presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi, anche a nomi dei Sindaci, esprime la propria soddisfazione per la rapida realizzazione dell’infrastruttura e dell’attività di coordinamento del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile della Garfagnana ricordando severamente che ogni cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni emanate dal Governo. In queste ore è sempre più stringente rimanere nelle proprie abitazioni, il bel tempo può tentare a sottovalutare il rischio dell’esposizione ma è assolutamente necessario non uscire a fare passeggiate o creare assembramenti, tranne che nei casi previsti per legge, rimaniamo tutti a casa!