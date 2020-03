Castelnuovo



Coronavirus, sospeso mercato e accessi limitati in farmacia

mercoledì, 11 marzo 2020, 10:36

Nuove misure prese dal comune di Castelnuovo per far fronte all'emergenza Coronavirus ed evitare la diffusione del contagio a favore della salute dei cittadini.



"In accordo con le autorità competenti - si legge nella nota del comune - la farmacia Gaddi ha deciso, a tutela dei clienti e dei dipendenti e in conformità con le prescrizioni dettate dal Governo, di limitare gli accessi ai locali delle due sedi di Castelnuovo di Garfagnana. Al fine di regolare e gestire al meglio il flusso di persone all’esterno degli edifici la Protezione Civile Comunale ha messo a disposizione strutture e volontari. Gli orari di apertura della Farmacia rimangono invariati con apertura dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni".

"Sospesi fino a data da destinarsi il mercato settimanale di generi vari e il mercato ortofrutticolo di Castelnuovo di Garfagnana - aggiunge il comune -. L’amministrazione, al fine di consentire la più ampia partecipazione, ha deciso di prorogare il termine di scadenza per le domande per la partecipazione al bando di concorso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare. La nuova scadenza è stata fissata nel 30 giugno 2020".