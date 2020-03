Coronavirus, Tagliasacchi ai cittadini: "Evitare di recarsi al pronto soccorso"

Altri articoli in Castelnuovo

domenica, 8 marzo 2020, 11:11

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana, in occasione dell'8 marzo, aggiorna sulle ultime disposizioni in merito all'emergenza Coronavirus sul territorio comunale

sabato, 7 marzo 2020, 14:33

Chiuse le scuole, a dura prova tutti i luoghi di aggregazione, praticamente abolite le feste. Tempi duri, quindi, per quelle attività commerciali che lavorano su questo genere di eventi, come il parco giochi “Babylooneytunes” di Castelnuovo di Garfagnana, gestito da Barbara Tolaini

venerdì, 6 marzo 2020, 11:35

L'attività di servizio, volta a prevenire e reprimere le attività delittuose connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha consentito ai finanzieri operanti di rinvenire, vicino ai binari delle stazioni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fornaci di Barga, alcune dosi di hashish, marijuana e cocaina, oltreché alcuni spinelli già confezionati

giovedì, 5 marzo 2020, 14:01

L’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana, in continuo contatto con tutti gli organismi preposti, sta predisponendo ogni misura necessaria al fine di prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus così come disposto con decreto del presidente del consiglio dei ministri

mercoledì, 4 marzo 2020, 17:43

Toscana protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera a Castelnuovo di Garfagnana è stato centrato un "5" da 13.758,02 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Paolini di piazza Umberto I 4

martedì, 3 marzo 2020, 19:17

Una bella avventura in cui il giovane garfagnino ha riscosso grande successo, dimostrando doti che gli hanno permesso, come si dice, di “bucare il video”. La puntata, come di consueto, ha proposto casi di vita quotidiana, e Danilo ha dovuto intervenire e replicare a molte domande, senza mai lasciarsi intimorire