Coronavirus, terza vittima a Castelnuovo: morto Carlo Coli

domenica, 22 marzo 2020, 11:16

Castelnuovo piange la scomparsa di Carlo Coli, 77 anni di Piano Pieve (padre del consigliere di minoranza "Verso Scelte Nuove", Stefano), che nei giorni scorsi era stato ricoverato a Lucca, in terapia sub-intensiva, dopo aver contratto anch'egli il Coronavirus. Coli, pensionato, era molto conosciuto in tutto il capoluogo garfagnino.



Silvia Bianchini, a nome di tutto il gruppo di minoranza di Castelnuovo, ha espresso vicinanza a Stefano e alla sua famiglia: "Tutta la nostra comunità - ha spiegato - sta affrontando una situazione che mai avremmo immaginato. Incertezza, paura, sgomento e talvolta, purtroppo, dolore. Oggi il nostro gruppo si stringe forte alla famiglia di Stefano e condivide con lui il dolore per la perdita del padre Carlo. Ci auguriamo di superare questa situazione e tutto questo dolore al più presto, per farlo c'é bisogno solo di un piccolo sforzo da parte di tutti noi. Possiamo farcela solo insieme".



Anche il sindaco Andrea Tagliasacchi e il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Francolino Bondi, a nome proprio e di tutta l’amministrazione, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Coli. "Ci stringiamo in un forte abbraccio attorno alla famiglia e in particolar modo al figlio Stefano, vice presidente del consiglio della città. Dalla nostra comunità, messa alla prova in un momento di grande sofferenza e timore, emerge forte un sentimento di vicinanza, solidarietà umana e profondo rispetto. Ricorderemo Carlo per il suo impegno e la sua passione nel lavoro svolto nella sua amata ditta Coli & Biggeri e per l’impegno nel mondo del volontariato e delle associazioni parrocchiali. Un uomo buono e generoso che la comunità tutta ricorderà con grande stima e sincero affetto".



Alla famiglia le condoglianze anche della redazione della Gazzetta del Serchio.



Notizia in aggiornamento