Coronavirus, un nuovo caso a Castelnuovo

martedì, 17 marzo 2020, 18:09

Salgono oggi a 11 i casi di contagio da coronavirus nel capoluogo garfagnino. Sono ore decisive per scongiurare il diffondersi dell’epidemia e per questo l’appello è ancora quello di restare a casa. Video

martedì, 17 marzo 2020, 13:28

Si è spento oggi Guido Guidi, 71 anni, titolare della nota agenzia di viaggi e ditta di pullman "Fidelity Tours". Circa una settimana fa, Guidi era risultato il primo caso positivo al Coronavirus in Garfagnana

martedì, 17 marzo 2020, 12:16

Medici, infermieri, oss, personale sanitario hanno bisogno di mascherine, di guanti, di attrezzature necessarie per poter lavorare. Per questo motivo è partita una raccolta fondi da parte della Dottoressa Nicole Bosi Picchiotti sul portale gofundme.com

lunedì, 16 marzo 2020, 18:43

In un periodo come quello che sta vivendo l’Italia, spesso le note e le parole di una canzone riescono a tradurre i sentimenti e le sensazioni provate da un’intera popolazione. Tutto questo è racchiuso in “Io non lo scorderò”, singolo di Alessandro Cosimini, giovane di Castelnuovo di Garfagnana con l’hobby...

lunedì, 16 marzo 2020, 17:50

Sono nove i casi di contagio nel comune di Castelnuovo. Lo annuncia il sindaco Andrea Tagliasacchi che fa appello ancora una volta al senso di responsabilità della cittadinanza perché stia in casa. Video

lunedì, 16 marzo 2020, 16:49

Castelnuovo di Garfagnana, da sempre, rappresenta il centro della Garfagnana, il cuore pulsante della vita sociale ed economica della Valle. Castelnuovo, per il territorio, è divenuto il simbolo dell’emergenza coronavirus