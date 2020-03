Coronavirus, cinque persone messe in quarantena

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 9 marzo 2020, 17:51

Il primo caso di Coronavirus registrato oggi in Garfagnana ha spinto alcuni esercenti di Castelnuovo (e non solo) a sospendere la propria attività in via del tutto precauzionale al fine di dare il proprio piccolo contributo per limitare l'eventuale propagarsi del contagio

lunedì, 9 marzo 2020, 17:23

Oltre all'uomo di 72 anni, di Castelnuovo Garfagnana, ricoverato in ospedale al San Luca, sono altri tre i casi positivi a Lucca: un uomo di 54 anni, di Lucca, in ospedale al San Luca; una bambina di 2 anni, di Lucca, ricoverata in ospedale al San Luca; e un uomo di...

lunedì, 9 marzo 2020, 13:24

Primo caso di Coronavirus in Garfagnana. Si tratta di un uomo di 72 anni, di Castelnuovo, soccorso nella giornata di ieri, trasportato al Santa Croce e stamattina trasferito e ricoverato in terapia intensiva a Lucca. Video

lunedì, 9 marzo 2020, 12:33

La provincia di Lucca a seguito dei recenti decreti del presidente del consiglio dei ministri e delle disposizioni preventive emanate in questi giorni per arginare il contagio del coronavirus sul territorio nazionale, ha deciso di chiudere al pubblico fino al 3 aprile (salvo ulteriori disposizioni) le strutture museali di competenza

domenica, 8 marzo 2020, 20:51

Anche il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, nonché presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, si è voluto rivolgere direttamente ai propri concittadini, con un video-messaggio sui social network, per fare un appello in queste ore di emergenza Coronavirus. Video

domenica, 8 marzo 2020, 11:11

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana, in occasione dell'8 marzo, aggiorna sulle ultime disposizioni in merito all'emergenza Coronavirus sul territorio comunale