Daniele Varetti, concerti live sul web per tenere compagnia a chi sta a casa

mercoledì, 18 marzo 2020, 20:33

di simone pierotti

In epoca da coronavirus, ci stiamo tutti adeguando ad azzerare i rapporti sociali; tutti in casa, al di là delle strette necessità, ci siamo dovuti, per forza di cose, riadattare dedicandoci ciascuno a vecchie o nuove passioni. C’è poi chi ha messo a disposizione la propria arte, le proprie capacità, in favore degli altri, raggiungendo ogni angolo del pianeta grazie al web.

Così, in questi giorni di obbligata clausura, fioccano i flash mob a tema patriottico, ma anche quelli dedicati alla musica, alla poesia, alla recitazione. Tante iniziative per raggiungere ogni casa, per tenere compagnia, per contribuire così a tenere alto, quanto possibile, il morale.

In campo musicale, da alcuni giorni è una pioggia di mini concerti live in diretta streaming: hanno iniziato artisti come Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, Piero Pelù nel nostro paese, ma anche Bono Vox a livello mondiale.

In ambito locale, anche Castelnuovo di Garfagnana ha il suo “cantante virtuale” che, da alcuni giorni, sta regalando, grazie al popolare social facebook, la propria musica ai suoi amici. E’ Daniele Varetti, storico cantante e musicista locale, oltre 40 anni di carriera. Oggi Daniele, da buon padre e nonno, si gode la “pensione” sia lavorativa che musicale ma non disdegna piccoli concerti o serate con gli amici, accompagnate magari dal buon cibo e dal buon vino.

Da domenica scorsa, Varetti, sulla falsariga dei più noti artisti nazionali, ha scelto di regalare una mezzora quotidiana di serenità e distrazione ai tanti amici che si collegano al proprio profilo social. “Ho iniziato con una canzone domenica scorsa – ci racconta il cantante garfagnino – con il classico “Vagabondo”, poi con “Giorgia” e, constatando il gradimento della gente, ho deciso di fare piccoli concerti. Per me è un passatempo, lo faccio da sempre, nel mio improvvisato studio, in cantina. Oggi lo faccio anche per dare il mio piccolo contributo a tenere compagnia a tanti amici, in una zona come Castelnuovo, colpita particolarmente da questo virus”.

Finito questo periodo difficile, ci prometti un concerto dal vivo? “Quando tutto questo terminerà, avremo il tempo il modo di fare tutto, di ritrovarci più uniti e amici di prima”.