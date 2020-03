Castelnuovo



Danilo Boggi, un garfagnino in tv: da Castelnuovo a Forum su Rete 4

martedì, 3 marzo 2020, 19:17

di simone pierotti

Ieri, non pochi sono rimasti sorpresi nel vedere in tv nella popolare trasmissione Forum, un giovane di Castelnuovo di Garfagnana, Danilo Boggi. Nella sua città ma anche fuori, è molto conosciuto per la sua attività di commerciante ma anche per il suo carattere espansivo e burlone. Proprio grazie a queste sue peculiarità, e una buona dose di “faccia tosta”, Danilo ha preso al volo la bella occasione di partecipare ad una puntata di Forum, in diretta tv su Rete Quattro dagli studi di Roma.

Una bella avventura in cui il giovane garfagnino ha riscosso grande successo, dimostrando doti che gli hanno permesso, come si dice, di “bucare il video”. La puntata, come di consueto, ha proposto casi di vita quotidiana, e Danilo ha dovuto intervenire e replicare a molte domande, senza mai lasciarsi intimorire.

Lo abbiamo sentito, appena rientrato da Roma: “Tutto è nato per caso e per gioco, e per me lo è tuttora! E’ successo che lo scorso anno alcuni amici mi proposero, tra il serio e il faceto, ad un’agenzia specializzata inviando delle mie foto rispondendo ad un annuncio. Evidentemente sono piaciuto e mi hanno contattato, facendomi fare alcuni provini tramite video. In pratica sono stato convincente ma, per ragioni di lavoro, non ho potuto accettare subito tutte le proposte”.

Forum come è arrivato? “Mi hanno telefonato giovedì scorso e ho deciso di accettare. Sono stato a Roma, giusto il tempo di una veloce prova e della trasmissione, rigorosamente in diretta. Con me c’erano altre persone che già avevano avuto esperienze televisive ma me la sono cavata benissimo”.

Pare che hai avuto così tanto successo che presto potresti avere altre opportunità televisive? “Non so, è stata una bella esperienza, se ricapiterà… perché no!”.