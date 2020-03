Castelnuovo



Dove fare la spesa nel fine settimana a Castelnuovo

venerdì, 27 marzo 2020, 13:28

Si avvicina un altro fine settimana in tempo di restrizioni da Covid-19, con pochissime attività commerciali aperte. A Castelnuovo, sia sabato che domenica, è comunque garantito per la popolazione l’approvvigionamento di prodotti alimentari, grazie ad alcune attività che restano aperte per offrire un servizio importante.

Domenica 29 marzo, il Carrefour Market Supermercato Castelli di via Farini rimane aperto con orario 8:30 – 13. Inoltre domani, sabato, l’orario di apertura rimane lo stesso della settimana in corso, ovvero 8:30 – 13 e 15:30 – 18:30.

Il punto vendita Carrefour Market di piazzale del Genio è aperto domani, sabato 28 marzo, con orario continuato dalle 8:15 alle 19, mentre rimane chiuso la domenica.

Aperti domani, sabato, ma chiusi domenica 29 marzo gli altri supermercati del capoluogo, Conad chiuso la di via Valmaira e Eurospin in località Piano Pieve.

Per quanto riguarda la piccola distribuzione, come nell’ultima week-end, rimane aperto, sia sabato che domenica, L’Aia di Piero, negozio di alimentari del centro storico, per venire incontro alle esigenze della clientela in questo difficile periodo.

aperto domenica, con orario continuato, dalle 8 alle 19. “Naturalmente – ci spiegano i titolari, adempiendo a tutte le misure di sicurezza con il personale ridotto per dare un servizio ai clienti affezionati, mentre da lunedì apertura soltanto la mattina”.