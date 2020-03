Castelnuovo



Ecco “Uniti per Castelnuovo”: il video musicale collettivo contro il Coronavirus

lunedì, 30 marzo 2020, 14:55

di simone pierotti

L’avevamo annunciato la scorsa settimana: oggi il progetto musicale “Uniti per Castelnuovo” ha preso forma con la pubblicazione del video del brano che unisce Castelnuovo in questo difficile momento. Un abbraccio collettivo che si è realizzato, ovviamente, solo dal punto di vista ideale, tra tanti concittadini che hanno cantato, ciascuno, una strofa del brano dalle rispettive abitazioni. Un modo di sentirsi uniti e farsi coraggio, nato da un’idea di tre castelnuovesi d.o.c., Paolo Lupetti, Lorenzo Berti e soprattutto il cantante e musicista Daniele Varetti.

In particolare quest’ultimo è l’autore del brano – inno dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana che da anni risuona allo stadio e per i locali del capoluogo. “Vai Castelnuovo, vai!!!” ha fatto da base musicale sulla quale i tre hanno incastonato un testo modificato ed aggiornato a questi giorni di emergenza coronavirus, portando ad un risultato che ricorda (da lontano) lo storico inno “We are the world”, quando i più grandi artisti del pianeta si unirono per un inno alla pace. Probabilmente il livello canoro dei cantanti di Castelnuovo sarà inferiore a quello di Michael Jackson o Bono Vox, ma il cuore e i sentimenti di chi lo ha fatto sono egualmente nobili.

Un video – abbraccio tra tanti abitanti di Castelnuovo: c’è il “mito” del calcio Edoardo Micchi, l’influencer e aspirante attore Danilo Boggi, l’assessore comunale Pedreschi, l’infermiere del pronto soccorso Giovannini, il forte atleta Moussa Konè, altri volti noti del mondo dello sport locale, insomma tanti improvvisati cantanti che hanno regalato a Castelnuovo e al mondo intero emozioni e speranza.

Video Ecco “Uniti per Castelnuovo”: il video musicale collettivo contro il Coronavirus