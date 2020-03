Castelnuovo



Emergenza Coronavirus, ComeTe scende in campo per dare un contributo

giovedì, 26 marzo 2020, 13:33

Il Coronavirus non ferma la solidarietà. Anzi, la rafforza. Nel corso della prima riunione ufficiale in videoconferenza, l'associazione onlus "ComeTe" di Castelnuovo di Garfagnana ha deciso di dare il suo contributo per l'emergenza che stiamo vivendo.

"Anche noi - esordisce la presidente Silvia Bianchini -, come richiesto a tutti gli italiani, dobbiamo stare “distanti” ma possiamo “essere uniti”, forse più di prima, in un momento dove tutto è falsato, ridimensionato, difficile, complicato. Una mezz’ora per dirci (…e per dirvi!) che ci siamo e che ci saremo, ora più che mai, con le nostre forze e il nostro impegno, adattando la nostra attività alle contingenze. Distanti, ma uniti. Poco da dire".

"In questi giorni - afferma Bianchini - abbiamo deciso di fare quello che ci è sembrato assolutamente e moralmente necessario fare: aiutare con una donazione i due ospedali a noi più vicini, quelli di Castelnuovo e Lucca, e la Misericordia di Castelnuovo, dove si stanno combattendo battaglie importanti contro il Covid-19 ma anche contro le difficoltà logistiche che la situazione di emergenza ha portato, purtroppo, alla luce: problemi legati al recepimento di mezzi fondamentali per la prevenzione e la sicurezza degli operatori e dei pazienti. Le introvabili e preziose mascherine chirurgiche sono solo un esempio. Abbiamo quindi pensato che un nostro contributo economico potesse essere d’aiuto. Questa difficile prova è una valigia, che stiamo giornalmente riempiendo di emozioni e di esperienze, sperando che rimanga leggera per averla sempre con noi, quando tutto ci sembrerà scontato, quando i problemi torneranno ad essere “…quelli degli altri”.

"Aspettiamo il tempo per incontrarci di nuovo, tra noi e con voi - conclude la presidente -. Nel frattempo non perdiamo il sorriso e la voglia di concretizzare i nostri sogni! Possiamo farlo. Insieme. ComeTe è come te. Distanti, ma uniti".