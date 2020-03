Castelnuovo



Fotografia in grotta al Circolo Fotocine Garfagnana

domenica, 1 marzo 2020, 18:44

Si chiama “Foto dal buio” ed il titolo sintetizza bene quanto sarà mostrato martedì 3 marzo alle 21:15 al Circolo Fotocine Garfagnana a Castelnuovo di Garfagnana, nella sede al Villaggio UNRRA, 44 dagli speleologi dello Speleoclub Garfagnana, associazione che nell’ambito del CAI Garfagnana dal 1986 promuove e diffonde la conoscenza, lo studio e la difesa delle cavità ipogee.



Le attività principali dello Speleoclub Garfagnana sono l'esplorazione e la ricerca di nuove cavità, la formazione e la didattica. In particolare organizza corsi di speleologia, gite speleologiche aperte a tutti, proiezioni e serate divulgative. Ogni più insignificante rumore viene amplificato nel silenzio assoluto ed il buio, quando si spengono le torce, è molto più profondo di quanto si possa immaginare. Non esiste davvero, qui sulla terra, un ambiente più alieno di quello delle grotte. Un luogo che sembra incredibilmente inospitale, spesso freddo, umido e davvero incompatibile con il nostro stile di vita. Già centinaia di migliaia di anni fa, tuttavia, i nostri antenati avevano cominciato ad esplorare timidamente questi ambienti; un'abitudine che oggi sembra ancora in auge, a giudicare dal fiorire di associazione speleologiche in tutta l'Italia. Le viscere della terra tuttavia non hanno attirato solo i nostri predecessori, ma anche gruppi di organismi molto diversi che, nel corso di milioni di anni, si sono evoluti per meglio adattarsi a questi ambienti. Fotografare in grotta pone diversi problemi: l'ambiente umido mette a dura prova l'attrezzatura e la luce naturale è sempre insufficiente. Bisogna quindi disporre di qualche flash, di un cavalletto e in parte affidarsi all'illuminazione artificiale ed alle lampade frontali degli stessi speleologi.



In Garfagnana nella valle di Arnetola si ha la maggiore concentrazione di abissi di grande profondità del nostro Paese e forse dell'intera Europa in uno spazio cosi ristretto. Infatti, in un'area di non più di mezzo kmq si aprono gli ingressi di diversi abissi molto profondi. L'incontro, che permetterà di conoscere questi affascinanti mondi dall'interno, è ad ingresso libero.