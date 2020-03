Castelnuovo



Furto con scasso al bar della Clap: portati via soldi e biglietti

sabato, 21 marzo 2020, 11:45

di simone pierotti

In questa situazione critica, per qualcuno “piove sul bagnato”: è il caso del bar della Clap di Castelnuovo di Garfagnana, “Il Brillo Parlante”, in piazza della Repubblica. Ieri sera, attorno alle 20:30, un autista di un pullman di passaggio, nel silenzio assoluto, ha notato quattro individui aggirarsi con fare sospetto nei pressi all’esercizio commerciale. Gli uomini si sono quindi allontanati su un’auto.

Avvicinandosi al bar, l’autista ha fatto l’amara scoperta: la porta sul retro era stata sfondata! Immediatamente ha avvisato i titolari dell’attività, Silvano e Monica, che a loro volta hanno allertato le forze dell’ordine. Raggiunto il locale, i due hanno potuto constatare i danni: sfondata la porta a vetri, i malviventi hanno svuotato la cassa di tutti gli spiccioli rimasti, circa 300 euro, e portato via circa 70 euro di biglietti prestampati. Stavano anche per sottrarre il computer ma devono aver rinunciato, sentendo sopraggiungere un mezzo.

Amaro il commento della titolare Monica: “Non ho parole, stiamo vivendo un periodo difficilissimo. Peraltro siamo stati, assieme al Bar Aurora, tra le prime attività a chiudere, anticipando il decreto del Governo, dopo il primo caso di positività al coronavirus scoperto a Castelnuovo. Ovviamente, dopo le restrizioni, in giro non transita più nessuno, né auto né persone, facilitando le azioni dei malintenzionati. Siamo amareggiati, oltre al danno la beffa, oltre a dover riparare ogni danno, dovremo pensare anche alla sanificazione dei locali. Sarà dura ripartire!”