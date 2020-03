Castelnuovo



Il cuore della Garfagnana a sostegno del pronto soccorso: raccolti quasi 50 mila euro

sabato, 14 marzo 2020, 10:58

di simone pierotti

Il cuore grande della gente, come sempre, è più forte tutto: in diverse zone d’Italia sono state organizzate raccolte fondi per aiutare i medici dei vari pronti soccorsi e chi lotta quotidianamente contro il Covid-19.

Ha riscosso un successo quasi oltre ogni aspettativa la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma Gofundme dai medici del Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo. Obiettivo era quello di raccogliere la cifra di 20mila euro per l’acquisto di dpi (dispositivi di protezione individuale), come, per esempio le mascherine o i disinfettanti, ovvero supporti indispensabili per fronteggiare questa emergenza.

L’obiettivo, non solo è stato raggiunto e superato nel giro di pochi giorni, ma addirittura doppiato, tanto che la raccolta è stata prorogata fino a lunedì prossimo. Ad oggi sono stati raccolti oltre 47mila euro, grazie a ben 880 donazioni. Un po' tutta la comunità si è mossa con grande generosità: tantissimi privati, molti dei quali giovani e giovanissimi, tante associazioni, gruppi sportivi, gruppi di amici. Tra i tanti, alcuni gruppi di giovani che, da tradizione e passione consolidata, giocano al Fantacalcio, hanno rinunciato al montepremi messo da parte donandolo interamente alla campagna. Un gesto davvero generoso.