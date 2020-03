Castelnuovo



La Misericordia lancia un appello: "Abbiamo bisogno di mascherine e dispositivi per lavorare in sicurezza"

martedì, 31 marzo 2020, 10:31

Ci sono anche loro tra quelli in prima linea, tra i più esposti: i volontari e dipendenti della Confraternita di Misericordia di Castelnuovo che, nonostante l'emergenza, continuano a svolgere il proprio servizio a favore della comunità per non lasciare soli i più bisognosi. Ed è proprio da loro che parte un appello rivolto a tutti noi.



"E’ il covid 19 il nuovo compagno di viaggio che il 2020 ci ha “regalato” - esordisce la Confraternita -. Un compagno tanto inaspettato quanto sgradito, ma con il quale tutti dobbiamo imparare a convivere. E’ un po’ come quando ti viene a fare visita un “amico” antipatico all’ora di cena, ma non puoi non farlo entrare. Tutti vogliamo allontanare e dimenticare questo sgradita visita inattesa".

"Per fortuna - spiega - c’è qualcuno, che con le dovute precauzioni, continua a rendere un servizio alla comunità senza il quale probabilmente anche l’ultimo barlume di speranza si spegnerebbe come una candela arrivata alla fine della cera. Ci sono persone forti, coraggiose, generose che non si lasciano abbattere. La Confraternita di Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana ha l’onore di avere tra le sue fila queste persone che tutti i giorni da anni continuano ad operarsi per alleviare le sofferenze dei più bisognosi e non è stata certo la visita inattesa e sgradita dell’“amico” covid 19 che li ha distolti dal loro intento".

"Anche di fronte alla più ostinata forza di volontà - continua la Confraternita del capoluogo - ci sono ostacoli che non si possono superare, come la scarsità di attrezzature e indumenti di protezione. La Confraternita vuole continuare a dare il contributo alla lotta contro covid19 e così continuare nella loro opera di misericordia. Ma per fare questo ha bisogno del sostegno di tutti per acquistare mascherine, tute, guanti, disinfettanti, materiali di consumo e tutti quei mezzi di protezione individuale che ci consentono di far lavorare volontari e dipendenti in sicurezza".

"Tutti voi - conclude la Misericordia - potete aiutarci facendo una donazione per comprare quanto serve e noi continueremo a lavorare in modo che la candela della speranza non si spenga e quanto prima faremo capire allo sgradito ospite che vogliamo ritornare alla nostra vita. IBAN IT 22 F 01030 70130 000000901231. Che iddio ve ne renda merito".