Castelnuovo



L’asilo nido “La Nuvoletta” a “casa” dei bimbi con il progetto “Vicini anche se distanti”

venerdì, 27 marzo 2020, 16:32

Ci scrivono le educatrici dell'asilo nido "La Nuvoletta" di Castelnuovo di Garfagnana. Nella struttura in cui lavorano accolgono 56 bambini di età compresa tra 6 e 36 mesi. Come ben sappiamo, vista l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, come tutte le altre scuole di ogni ordine e grado, sono state chiuse.

"Un duro colpo", confessano le tate, "ci siamo trovate costrette a bloccare improvvisamente progetti importanti. Il primo pensiero è andato senza dubbio alle famiglie e ai loro bambini. Dopo un primo momento di sconforto, abbiamo preso di comune accordo la decisione di continuare a collaborare da casa. Certo, ammettiamo che la distanza è una grossa difficoltà ma sentendoci quotidianamente abbiamo ideato un progetto che a noi piace chiamare "Vicini anche se distanti".

“Questo progetto consiste nel preparare e proporre quotidianamente ai genitori, tramite la pagina Facebook - asilo nido la Nuvoletta-, attività e giochi da svolgere in casa con i loro bambini utilizzando per lo più materiali di recupero e alimenti presenti in ogni dispensa. Il nostro obbiettivo è regalare un po' di spensieratezza e divertimento, cercare di colorare questi giorni lunghi e grigi creando un saldissimo filo virtuale che ci collega tutti come una grande famiglia”.

Le tate, come piace a loro esser chiamate, ci tengono a ringraziare i genitori per la partecipazione; “Senza la collaborazione di mamme e papà nulla sarebbe possibile. Avere un riscontro da parte loro, vedere foto, video o leggere piccoli messaggi che ci lasciano ci riempie il cuore di gioia e ci regala la grinta per proseguire con ancora più entusiasmo questo progetto avviato da settimane. Un grandissimo ringraziamento va alla nostra amica madrelingua Sandra che ha registrato simpatici video in inglese per non interrompere il progetto svolto al nido. Un enorme grazie va anche agli straordinari musicisti della Filarmonica G. Verdi che ogni venerdì, tramite video, danno il via a simpatiche lezioni di musica molto apprezzate dai nostri piccini. Un progetto che va avanti da mesi all'interno del nostro nido. Con l'augurio che tutto finisca presto e bene, mandiamo un fortissimo abbraccio ai nostri bimbi, alle mamme e ai papà. Insieme siamo proprio una gran bella famiglia! Le vostre tate, Cristina, Francesca, Ilenia, Irma, Isabella, Lucia, Pamela, Roberta, Serena”.



Simone Pierotti