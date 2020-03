Sospese nuove attività, ma molte avevano già chiuso per senso di responsabilità

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 11 marzo 2020, 20:41

Non ce l'ha fatta, purtroppo, l'80enne di Castelnuovo di Garfagnana, Renzo Rossi, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato in malattie infettive a Lucca. L'uomo, con varie patologie pregresse, è deceduto nella serata di oggi

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:35

Sospesa la richiesta di ogni tipo di tributo comunale in questa fase. Ad annunciarlo è il primo cittadino di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, che, tramite un video-messaggio, si è rivolto alla popolazione per aggiornare sugli ultimi sviluppi dell'emergenza Coronavirus. Video

mercoledì, 11 marzo 2020, 16:29

Un altro caso di tampone positivo a Castelnuovo. Si tratta della moglie del 72enne che, nella giornata di lunedì, era risultato il primo caso registrato in Garfagnana e che ora si trova in terapia intensiva a Lucca. La donna, anche lei 72enne, sarebbe comunque in buone condizioni

mercoledì, 11 marzo 2020, 15:35

Al fine di poter garantire la massima efficienza operativa e l'assistenza alla popolazione, in queste ore di emergenza Coronavirus, il comune di Castelnuovo di Garfagnana ha deciso di attivare il COC (Centro Operativo Comunale)

mercoledì, 11 marzo 2020, 10:36

Nuove misure prese dal comune di Castelnuovo per far fronte all'emergenza Coronavirus ed evitare la diffusione del contagio a favore della salute dei cittadini

martedì, 10 marzo 2020, 17:55

Dopo il secondo caso di contagio registrato nel capoluogo garfagnino, il primo cittadino di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, ha voluto esprimere la propria vicinanza alle persone colpite dal virus e lanciare un messaggio di speranza ai cittadini del comune. Video