Castelnuovo



SPI CGIL effettua una donazione all'Ospedale Santa Croce

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:15

Per dare un valido aiuto alle strutture sanitarie nella lotta contro l'emergenza Coronavirus, la SPI CGIL (Sindacato Pensionati Italiani - CGIL) provinciale, con il contributo delle Leghe pensionati di tutta la provincia di Lucca, ha effettuato una donazione di 3 mila 600 euro che desidera destinare - in parti uguali - alle tre principali strutture ospedaliere della provincia: all' Ospedale S.Luca di Lucca, al Versilia di Viareggio e al S.Croce di Castelnuovo Garfagnana.