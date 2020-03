Castelnuovo



SuperEnalotto, alla Tabaccheria Paolini un "5" da 14 mila euro

mercoledì, 4 marzo 2020, 17:43

di michele masotti

Toscana protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera a Castelnuovo di Garfagnana è stato centrato un "5" da 13.758,02 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Paolini di piazza Umberto I 4.



Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 30,3 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato martedì 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Toscana il "6" manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.



Stefano Paolini, uno dei titolari dell'attività, commenta: "Non sappiamo chi è stato il fortunato vincitore. Posso dire che questa è stata la vincita più ricca registrata nella nostra ricevitoria. In precedenza, qui erano stati vinti dei "Tre-Stella" da 3 mila euro ciascuno".