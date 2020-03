Tagliasacchi: "A Castelnuovo i positivi rimangono 27"

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 31 marzo 2020, 10:31

Ci sono anche loro tra quelli in prima linea, tra i più esposti: i volontari e dipendenti della Confraternita di Misericordia di Castelnuovo che, nonostante l'emergenza, continuano a svolgere il proprio servizio a favore della comunità per non lasciare soli i più bisognosi.

lunedì, 30 marzo 2020, 18:24

Ancora una buona notizia. Nessun caso di contagio a Castelnuovo. Il sindaco Andrea Tagliasacchi approfitta per fornire i dati complessivi della Garfagnana. Video

lunedì, 30 marzo 2020, 14:55

L’avevamo annunciato la scorsa settimana: oggi il progetto musicale “Uniti per Castelnuovo” ha preso forma con la pubblicazione del video del brano che unisce Castelnuovo in questo difficile momento

domenica, 29 marzo 2020, 18:02

Nessun caso di contagio oggi nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. A comunicarlo, nel consueto video-messaggio rivolto ai cittadini, la vice-sindaco Chiara Bechelli. Video

sabato, 28 marzo 2020, 18:21

Ancora un nuovo contagio nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di una persona residente nel comune, ma dimorante da anni in altra provincia. Video

sabato, 28 marzo 2020, 16:55

Bellissimo gesto da parte dei titolari, una famiglia di nazionalità cinese, del market “Felice Casa” di Pieve Fosciana. Tra le prime attività commerciali a chiudere in zona, dimostrando grande senso di responsabilità, hanno deciso di contribuire concretamente alla lotta all’emergenza coronavirus