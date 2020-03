Castelnuovo



Tagliasacchi: "Antica Valserchio dona un ecografo al pronto soccorso"

giovedì, 12 marzo 2020, 19:03

Il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, interviene dopo il primo decesso di un castelnuovese contagiato da Coronavirus e rivela due importanti iniziative.



"Un giorno difficile e triste per la nostra comunità - afferma il primo cittadino - che perde una figura importante come Renzo Rossi. La risposta immediata arriva dell’Azienda Antica Valserchio che dona un ecografo al Pronto Soccorso e dal territorio che raccoglie oltre 35 mila euro per materiali e attrezzature".

"Nessun nuovo contagio e nessuna quarantena - conclude - ci fanno capire che la responsabilità di tutti sta dando ottimi risultati".

