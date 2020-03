Castelnuovo



Tagliasacchi: "Sospesa richiesta di ogni tipo di tributo comunale in questa fase"

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:35

Sospesa la richiesta di ogni tipo di tributo comunale in questa fase. Ad annunciarlo è il primo cittadino di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, che, tramite un video-messaggio, si è rivolto alla popolazione per aggiornare sugli ultimi sviluppi dell'emergenza Coronavirus.



Il sindaco ha commentato la notizia di oggi, ovvero del terzo caso positivo a Castelnuovo: "L'azienda sanitaria - ha detto Tagliasacchi - ha un metodo preciso per l'approfondimento della situazione. Oggi era in corso il tampone per i familiari dei contagiati ed è emerso un nuovo caso di contagio. La situazione, però, è sotto controllo, non deve allarmare. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori accertamenti, con tamponi alle persone in quarantena legate alle persone contagiate".



Il video:

Video Tagliasacchi: "Sospesa richiesta di ogni tipo di tributo comunale in questa fase"