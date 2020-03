Un nuovo caso a Castelnuovo: sale a 26 il numero dei contagiati

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 26 marzo 2020, 13:33

Il Coronavirus non ferma la solidarietà. Anzi, la rafforza. Nel corso della prima riunione ufficiale in videoconferenza, l'associazione onlus "ComeTe" di Castelnuovo di Garfagnana ha deciso di dare il suo contributo per l'emergenza che stiamo vivendo

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:57

Oggi nessun caso di contagio e nessun provvedimento di quarantena a Castelnuovo di Garfagnana. A dichiararlo è stato il primo cittadino Andrea Tagliasacchi nel consueto video-messaggio rivolto alla popolazione

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:15

Per dare un valido aiuto alle strutture sanitarie nella lotta contro l'emergenza Coronavirus, la SPI CGIL (Sindacato Pensionati Italiani - CGIL) provinciale, con il contributo delle Leghe pensionati di tutta la provincia di Lucca, ha effettuato una donazione di 3 mila 600 euro che desidera destinare - in parti uguali -...

martedì, 24 marzo 2020, 18:19

Anche oggi un caso di contagio interessa il comune di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di un uomo residente a Pieve Fosciana, ma domiciliato nel capoluogo garfagnino

martedì, 24 marzo 2020, 14:42

L’idea è venuta a due attivissimi giovani del capoluogo, Paolo Lupetti e Lorenzo Berti, che hanno coinvolto da subito l’amico Daniele Varetti, noto musicista locale che, da una decina di giorni, sta intrattenendo i compaesani (e non solo) con i suoi concerti in diretta web

lunedì, 23 marzo 2020, 18:50

Oggi un solo caso di contagio a Castelnuovo di Garfagnana. Ad annunciarlo il sindaco Andrea Tagliasacchi nel consueto video-messaggio rivolto ai cittadini