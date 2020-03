Castelnuovo



Un nuovo contagio a Castelnuovo

lunedì, 23 marzo 2020, 18:50

Oggi un solo caso di contagio a Castelnuovo di Garfagnana. Ad annunciarlo il sindaco Andrea Tagliasacchi nel consueto video-messaggio rivolto ai cittadini.



"L’Azienda ASL continua a effettuare tamponi tra i soggetti a rischio - ha spiegato il primo cittadino -. Tra i contagiati alcuni in via di miglioramento, altri sono attualmente in convalescenza presso la propria abitazione".



"Un nuovo decreto - ha proseguito Tagliasacchi - chiude le aziende non strategiche e limita gli spostamenti da comune a comune. Servizio di supporto psicologico gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana. Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935".



Il video-messaggio:

Video Un nuovo contagio a Castelnuovo