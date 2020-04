Castelnuovo



A Castelnuovo celebrazioni e concerto "social" per la Festa della Liberazione

venerdì, 24 aprile 2020, 15:24

di simone pierotti

Domani, sabato 25 aprile, non sarà una “Giornata della Liberazione” come tutte le altre ma l’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana ha voluto far sentire la vicinanza nei confronti della cittadinanza ed ha organizzato una speciale celebrazione.

Non sarà possibile partecipare personalmente ma grazie ad internet, tramite la pagina facebook del comune, tutti i cittadini potranno seguire le manifestazioni per il 75° anniversario della Liberazione.

Si inizia la mattina, alle 11, con la parte celebrativa, presso il Tempietto in piazza Vincenti, alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi, del presidente del consiglio comunale Francolino Bondi e di Mons. Angelo Pioli, con la rituale deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Nel pomeriggio si ripeterà, alle 17, la tradizione del concerto: ci sarà ancora la band dei Khorakhanè di Fabrizio Coveri e Matteo Scheda ma non più in piazza delle Repubblica bensì in maniera virtuale tramite la pagina facebook del comune. Il concerto è stato fortemente voluto, oltre che dall’amministrazione, dal gruppo stesso che ha voluto rendere un omaggio speciale a Castelnuovo.

“Tradizionalmente il nostro comune – spiega il primo cittadino Tagliasacchi – organizzava in occasione di questa importante ricorrenza, tante iniziative, “Selvaggia”, il concerto in piazza della Repubblica oltre alla celebrazione istituzionale. Quest’anno è diversa la situazione ma come amministrazione non vogliamo far mancare la nostra partecipazione e la vicinanza con i cittadini, se pur virtualmente, in attesa che tutto riparta come prima”.