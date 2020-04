Admo al fianco delle scuole: donazioni agli istituti di Barga e Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:50

Si susseguono gli appelli disperati di molte categorie di lavoratori, messi a dura prova dall’emergenza coronavirus. Parla Simone Marigliani, titolare della DMS Service di Castelnuovo di Garfagnana, azienda specializzata che da quasi 15 anni offre servizi per spettacoli ed eventi, come palchi, luci, impianti audio, cartellonistica

martedì, 28 aprile 2020, 13:54

In un momento storico come questo, in cui stiamo vivendo una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti, il commercio è, forse, uno dei settori più colpiti dall’emergenza covid-19

sabato, 25 aprile 2020, 19:22

Due nuovi casi di contagio nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di soggetti attualmente sottoposti a regime di quarantena

venerdì, 24 aprile 2020, 15:24

Domani, sabato 25 aprile, non sarà una “Giornata della Liberazione” come tutte le altre ma l’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana ha voluto far sentire la vicinanza nei confronti della cittadinanza ed ha organizzato una speciale celebrazione

venerdì, 24 aprile 2020, 14:53

Era partito povero giovane emigrante da Torrite di Castelnuovo verso il Canada ed era diventato molto ricco grazie alla sua intelligenza e l’impegno continuo

giovedì, 23 aprile 2020, 18:51

Nessun caso di contagio a Castelnuovo negli ultimi giorni. Continua a migliorare, quindi, la situazione nel capoluogo garfagnino, come sottolineato dal primo cittadino Andrea Tagliasacchi nel consueto video-messaggio ai cittadini. Video