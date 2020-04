Castelnuovo



Arrivati i risultati dei tamponi: nessun positivo a Castelnuovo

martedì, 14 aprile 2020, 19:04

Buone notizie dal comune di Castelnuovo di Garfagnana, uno dei più colpiti, fino ad ora, dall'emergenza Coronavirus. Nonostante siano arrivati i risultati di un numero considerevole di tamponi, nessun positivo oggi nel capoluogo.

Il sindaco Andrea Tagliasacchi invita i cittadini a indossare le mascherine in quanto diventate obbligatorie e a donare i computer per le lezioni on line dei ragazzi bisognosi.

Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.



Il video-messaggio:

