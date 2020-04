Castelnuovo



Bechelli conferma: "Nuovo caso, ma in un contesto abbastanza stabile"

domenica, 19 aprile 2020, 20:05

Il vice-sindaco del comune di Castelnuovo di Garfagnana, Chiara Bechelli, conferma il nuovo caso di contagio sul territorio come preannunciato nel bollettino dell'Asl. "Un nuovo caso positivo - spiega Bechelli -, ma all'interno di un quadro in evoluzione e in un contesto abbastanza stabile".

Da domani inizia la distribuzione di mascherine nelle farmacie e presso il supermercato Conad. "Importante non recarsi a ritirarle in massa ma andare solo in caso di necessità" afferma il vice-sindaco.

Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.



Il video-messaggio

Video Bechelli conferma: "Nuovo caso, ma in un contesto abbastanza stabile"