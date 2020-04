Castelnuovo



Bechelli: "Nessun caso, ma numerosi tamponi in corso"

venerdì, 3 aprile 2020, 18:24

Continua il trend positivo per il comune di Castelnuovo di Garfagnana: nessun nuovo caso di Coronavirus come annunciato dal vice-sindaco Chiara Bechelli.



"Siamo però in attesa di ricevere gli esiti di diversi tamponi effettuati" spiega Bechelli che, nel consueto video-messaggio, ha parlato anche del servizio ponte di spesa a domicilio per anziani sordi in situazione di isolamento in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la F.N.S. Sez. provinciale di Lucca. "Quotidiani nazionali e locali a disposizione presso il punto della protezione civile di piazzale Chiappini - ha detto il vice-sindaco -. Possibile anche riceverli a casa come la spesa e i farmaci".

Bechelli ha rinnovato l’appello a cittadini e aziende per ricevere computer inutilizzati da sistemare e dare in uso agli studenti bisognosi per poter seguire le lezioni on line.

Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.



Il video-messaggio:

Video Bechelli: "Nessun caso, ma numerosi tamponi in corso"