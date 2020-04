Bechelli: "Restiamo a casa, un passo falso può vanificare tutto"

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 4 aprile 2020, 18:32

Ancora buone notizie dal comune di Castelnuovo di Garfagnana, uno dei più colpiti dall'emergenza Coronavirus: nessun caso di contagio. Video

venerdì, 3 aprile 2020, 18:24

Continua il trend positivo per il comune di Castelnuovo di Garfagnana: nessun nuovo caso di Coronavirus come annunciato dal vice-sindaco Chiara Bechelli. Video

giovedì, 2 aprile 2020, 18:47

Anche oggi nessun nuovo caso rilevato nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. Finalmente i primi due guariti sanciti dal doppio tampone negativo. Cinque persone ancora ricoverate ma continuano le dimissioni dall’ospedale. Video

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:29

Ancora un giorno senza contagi nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, mentre continua costantemente l’attività di monitoraggio e controllo. L’appello del sindaco Andrea Tagliasacchi è ancora quello di restare a casa. Video

martedì, 31 marzo 2020, 23:12

Sarà il professor Dino Pedreschi dell’Università di Pisa a coordinare il gruppo di lavoro “Big data & AI for policy” della task force data-driven per l’emergenza Covid-19, istituita martedì 31 marzo dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione

martedì, 31 marzo 2020, 18:55

Al momento nessun nuovo contagio nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. Il sindaco Andrea Tagliasacchi ribadisce però l'importanza di non mollare la presa e continuare a restare a casa. Video